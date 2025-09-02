  • Спортс
Тактаров назвал лучших тяжеловесов: «Были Ногейра, КроКоп и Федор. Но это их версии времен Pride, а там все химичились»

Олег Тактаров назвал, кого включил бы в топ-5 лучших тяжеловесов в истории ММА.

«Были Ногейра, КроКоп и Федор Емельяненко. Но это их версии времен лиги Pride. А там все химичились. Так что не знаю, оставлять или нет. Они, когда стали в Америке драться, начали проигрывать. А таких, кто был чистым, я не могу сказать. Себя к тяжам не отношу. Коулман и Белфорт были стероидными. Мне очень нравился Рэнди Кутюр, его я точно поставил бы в этот топ.

Из современных – Кормье и Джонс. Два молодца. Один, конечно, не совсем тяж. Если брать чистых бойцов, о которых я знаю, то в топ должны войти Кутюр, Джонс и Кормье. Джон химичился, но он тогда был недовеском, поэтому можно оправдать», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

«Якудза приставили к моей голове пистолет». Как мафия управляла Pride во времена Федора и КроКопа

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Чемпионат»
