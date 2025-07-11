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Дана Уайт сообщил, что Макгрегор и Джонс могут выступить на турнире в Белом доме

Конор Макгрегор и Джон Джонс могут выступить на турнире UFC в Белом доме.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует организовать турнир UFC на территории Белого дома в 2026 году. По его словам, ивент соберет 25 тысяч зрителей в рамках празднования 250-летия Америки.

«Во время съемки с одной стороны октагона будет Белый дом, а с другой – монумент Вашингтону. Это ведь так круто! Буквально все хотят подраться на этом турнире. Каждый боец написал мне по этому поводу. Это будет самый крутой кард в истории.

Джон Джонс даже вернулся в пул допинг-тестирования. Официально ли это? Еще как. Конечно, его поединок с Томом Аспиналлом стал бы идеальным мэйн-ивентом. Джонс и Конор Макгрегор на одном турнире? Это вполне может произойти», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Джонс вернулся спустя 12 дней после ухода из UFC – ради боя в Белом доме

Конор Макгрегор хочет провести бой в Белом доме. Дана Уайт написал: «Мне это нравится!»

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ДаДаниэль Дюбуа
НетАлександр Усик
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Happy Punch
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