Али Абдель-Азиз: «Топурия – хороший ударник, но Гейджи – очень мощный ударник. Кто первым попадет – победит»
Али Абдель-Азиз рассказал, как может пройти бой Топурии и Гейджи.
«Кто первым попадет – тот победит. Топурия – хороший ударник, но Гейджи – очень мощный ударник. Это один из лучших боев, который можно устроить сейчас в UFC», – сказал менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.
Гейджи в прошлом поединке победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей. Илия Топурия стал чемпионом в легком весе, победив в июне Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде.
Али Абдель-Азиз: «Похоже, Арман будет драться с Хукером, а Гейджи – с Топурией»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости