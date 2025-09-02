Али Абдель-Азиз: «Топурия – хороший ударник, но Гейджи – очень мощный ударник. Кто первым попадет – победит»

Али Абдель-Азиз рассказал, как может пройти бой Топурии и Гейджи.

«Кто первым попадет – тот победит. Топурия – хороший ударник, но Гейджи – очень мощный ударник. Это один из лучших боев, который можно устроить сейчас в UFC », – сказал менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.

Гейджи в прошлом поединке победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей. Илия Топурия стал чемпионом в легком весе, победив в июне Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде.

