Али Абдель-Азиз: «Похоже, Арман будет драться с Хукером, а Гейджи – с Топурией»
Али Абдель-Азиз высказался о титульных претендентах в легком весе.
«Я поддерживаю Гейджи на 100%. Правильно дать ему бой за титул. Но не проблема, если титульный бой достанется Царукяну, он первый в рейтинге.
Но, похоже, Арман будет драться с Дэном Хукером. А Гейджи заслужил титульный бой против Топурии», – сказал менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Гейджи в прошлом поединке победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.
Гаджиев – о возможном поединке Топурии и Гейджи: «Это бред и кидалово Царукяна»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости