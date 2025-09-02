Али Абдель-Азиз: «Похоже, Арман будет драться с Хукером, а Гейджи – с Топурией»

Али Абдель-Азиз высказался о титульных претендентах в легком весе.

«Я поддерживаю Гейджи на 100%. Правильно дать ему бой за титул. Но не проблема, если титульный бой достанется Царукяну, он первый в рейтинге.

Но, похоже, Арман будет драться с Дэном Хукером . А Гейджи заслужил титульный бой против Топурии», – сказал менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Гейджи в прошлом поединке победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.

Гаджиев – о возможном поединке Топурии и Гейджи: «Это бред и кидалово Царукяна»