Али Абдель-Азиз: «Правильно будет дать Гейджи титульный бой с Топурией»

Али Абдель-Азиз считает, что Джастин Гейджи должен подраться за титул.

«Джастин стоит на своем, я его поддерживаю. Правильно будет дать ему титульный бой. UFC отплатят ему боем за титул с Топурией за все, что он сделал», – сказал менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.

Ранее появилась информация, что поединок Илии Топурии и Гейджи может возглавить турнир UFC 322.

Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Гейджи владел временным поясом, но дважды проиграл в боях за титул постоянного чемпиона.

Топурия не выступит на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (Альваро Колменеро)