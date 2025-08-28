Али Абдель-Азиз: «Правильно будет дать Гейджи титульный бой с Топурией»
Али Абдель-Азиз считает, что Джастин Гейджи должен подраться за титул.
«Джастин стоит на своем, я его поддерживаю. Правильно будет дать ему титульный бой. UFC отплатят ему боем за титул с Топурией за все, что он сделал», – сказал менеджер Джастина Гейджи Али Абдель-Азиз.
Ранее появилась информация, что поединок Илии Топурии и Гейджи может возглавить турнир UFC 322.
Топурия в последний раз дрался в конце июня, когда победил Чарльза Оливейру нокаутом в первом раунде в поединке за пояс чемпиона. Гейджи владел временным поясом, но дважды проиграл в боях за титул постоянного чемпиона.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Submission Radio
