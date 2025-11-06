Бивол опубликовал фото с Емельяненко.

Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол встретился с Федором Емельяненко .

«С абсолютной легендой боевых единоборств 💪», – подписал фото Бивол.

Дмитрий Бивол перенес операцию на спине в начале августа. Последний раз он дрался в феврале, победив в реванше Артура Бетербиева.

