Дмитрий Бивол встретился с Федором Емельяненко: «С абсолютной легендой боевых единоборств»
Бивол опубликовал фото с Емельяненко.
Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол встретился с Федором Емельяненко.
«С абсолютной легендой боевых единоборств 💪», – подписал фото Бивол.
Дмитрий Бивол перенес операцию на спине в начале августа. Последний раз он дрался в феврале, победив в реванше Артура Бетербиева.
Эдди Хирн: «Биволу нужны Канело, Бенавидес, Бетербиев и, возможно, Опетая»
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6189 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Дмитрия Бивола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости