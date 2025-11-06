Ислам Махачев подарил расческу для волос Али Абдель-Азизу
Махачев сделал подарок Абдель-Азизу.
Экс-чемпион UFC Ислам Махачев подарил расческу для волос менеджеру Али Абдель-Азизу.
«Али, у меня подарок для тебя», – сказал Махачев.
«Вот с такими дровами футбол смотрю». Хабиб устроил экзамен Махачеву – тот не справился
Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6151 голос
Да
Нет
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Championship Rounds
