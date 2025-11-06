Ислам Махачев подарил расческу для волос Али Абдель-Азизу

Махачев сделал подарок Абдель-Азизу.

Экс-чемпион UFC Ислам Махачев подарил расческу для волос менеджеру Али Абдель-Азизу .

«Али, у меня подарок для тебя», – сказал Махачев.

«Вот с такими дровами футбол смотрю». Хабиб устроил экзамен Махачеву – тот не справился