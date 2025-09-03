  • Спортс
  • Сен-Дени назвал Пантожу лучшим бойцом в UFC на данный момент, Махачева – сильнейшим легковесом в истории
2

Сен-Дени назвал Пантожу лучшим бойцом в UFC на данный момент, Махачева – сильнейшим легковесом в истории

Бенуа Сен-Дени назвал россиянина лучшим бойцом в истории легкого веса UFC .

Французский боец прошел блиц-опрос, выбрав фаворитов в разных категориях:

Лучший боец вне весовой категории – Алешандре Пантожа;

Лучший город для боев – Париж;

Самый зрелищный боец – Бенуа Сен-Дени;

Лучший легковес в истории UFC – Ислам Махачев;

Лучший в истории нокаут – Майкл Биспинг в бою с Дэном Хендерсон;

Лучший бой в истории UFC – Дэн Хендерсон против Маурисио Руа;

Лучший боец в истории UFC – Жорж Сен-Пьер.

Напомним, 6 сентября Сен-Дени подерется с Маурисио Раффи на UFC Paris.

Усман Нурмагомедов не считает Топурию лучшим легковесом в мире: «Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей»

Хавьер Мендес: «Надеюсь, Маддалена поверит в уровень ударки Махачева, потому что в бою он увидит совершенно другого Ислама»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
