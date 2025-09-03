  • Спортс
  • Усман Нурмагомедов не считает Топурию лучшим легковесом в мире: «Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей»
16

Усман Нурмагомедов не считает Топурию лучшим легковесом в мире: «Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей»

Усман Нурмагомедов считает, что победив Хьюза он станет лучшим легковесом мира.

«Не хочу ставить себя на первое место среди всех бойцов легкого веса, потому что в нем все еще есть Ислам Махачев. Он не ушел. После того, как это случится, тогда посмотрим.

Илия Топурия? Да ладно, как он может быть лучшим легковесом в мире? У него лишь один поединок. У меня их 19 – и все в легком весе. Я побеждал бывших и действующих чемпионов. Думаю, что мое резюме лучше, чем у Топурии. Сколько у него боев? 14? У меня столько финишей.

После того, как я прикончу Хьюза, смогу назвать себя сильнейшим на планете», – сказал чемпион Bellator Усман Нурмагомедов.

На счету Усмана 19 побед (14 досрочных) в MMA. Один бой признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Нурмагомедова.

У Илии Топурии 17 побед (15 досрочных).

Напомним, реванш Нурмагомедова с Полом Хьюзом состоится 3 октября в Дубае.

Усман Нурмагомедов – о трэш-токе Хьюза: «Он похож на Конора. Хабиб забрал его душу, и он продолжает говорить, хотя никого это и не волнует»

Махачев – о просьбе фаната «уничтожить» Топурию и подраться с Чимаевым: «Как ты хочешь, все сделаем»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
