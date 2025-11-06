Джонс – о бое с Перейрой: «Это было бы грандиозное событие. Его знает каждый, а я побеждал многих бразильцев»

Джон Джонс высказался о бое с Алексом Перейрой.

Джон Джонс хочет драться с Алексом Перейрой в Белом Доме.

«Это было бы грандиозное событие. Его знает каждый, а я побеждал многих бразильцев за карьеру», – сказал экс-чемпион UFC Джон Джонс.

Ранее Алекс Перейра обратился к Джону Джонсу после просмотра боя Тома Аспиналла и Сирила Гана, который был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

Планируется, что турнир UFC состоится на Южной лужайке Белого дома в июне 2026 года. Церемония взвешивания должна пройти на фоне Мемориала Аврааму Линкольну.

Джон Джонс: «Аспиналл – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены»