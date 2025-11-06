Маддалена назвал пять величайших бойцов ММА: «Джонс, Пенн, Сен-Пьер, Сильва. И Емельяненко, он доминировал»
Маддалена назвал величайших бойцов ММА.
Джек Делла Маддалена назвал пять величайших бойцов в истории ММА.
«Я бы включил в список Джона Джонса, Би Джея Пенна, Жоржа Сен-Пьера и Андерсона Сильву. И, наверное, Федора Емельяненко, он доминировал», – сказал чемпион UFC Джек Делла Маддалена.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: FREESTYLEBENDER
