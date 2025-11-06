1

Майкл Биспинг: «Махачев – самый успешный легковес в истории»

Майкл Биспинг похвалил Ислама Махачева.

Экс-боец UFC Майкл Биспинг считает Ислама Махачева самым успешным легковесом в истории.

«Думаю, Ислам – самый успешный легковес в истории. Он защитил титул четыре раза. А предыдущий рекорд – три защиты. Это феноменально, ведь все знают, насколько силен легкий дивизион», – сказал Биспинг.

Махачев выиграл титул легкого веса в 2022 году, победив Чарльза Оливейру. Ислам провел четыре защиты, победив Ренато Мойкано, Дастина Порье и дважды Алекса Волкановски.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»

Махачев заберет пояс в бою с Маддаленой?6098 голосов
ДаИслам Махачев
НетДжек Делла Маддалена
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Майка Бона
logoMMA
logoИслам Махачев
logoUFC
logoМайкл Биспинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Главные новости
PFL откажется от турниров в формате Гран-при
сегодня, 10:44
Холли Холм подерется за титул WBA против Стефани Хан
сегодня, 09:53
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
сегодня, 09:25
Джон Джонс: «Аспиналл – отличный атлет, но односторонний боец. Его борьба и джиу-джитсу очень переоценены»
сегодня, 08:57
Артур Бетербиев: «С июня я свободный агент, мой контракт с Top Rank истек»
сегодня, 07:57
Реванш Анатолия Малыхина и Умара Кейна на One 173 отменен. Кейн попал в автомобильную аварию
сегодня, 07:48
Ислам Махачев: «Психологи говорят, что нельзя крикнуть на ребенка, по попе ударить, психика ломается. А что, мы с Хабибом психически ненормальные?»
сегодня, 07:37
UFC 322: Махачев – Маддалена, Шевченко – Чжан, Копылов – Родригес и другие бои
сегодня, 07:00
Би Джея Пенна арестовали в шестой раз за 2025 год
вчера, 17:37
Мераб Двалишвили: «Самая большая ошибка Яна – он не уважал меня в первом бою»
вчера, 16:49
Ко всем новостям
Последние новости
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30