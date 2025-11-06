Майкл Биспинг: «Махачев – самый успешный легковес в истории»

Майкл Биспинг похвалил Ислама Махачева.

Экс-боец UFC Майкл Биспинг считает Ислама Махачева самым успешным легковесом в истории.

«Думаю, Ислам – самый успешный легковес в истории. Он защитил титул четыре раза. А предыдущий рекорд – три защиты. Это феноменально, ведь все знают, насколько силен легкий дивизион», – сказал Биспинг.

Махачев выиграл титул легкого веса в 2022 году, победив Чарльза Оливейру. Ислам провел четыре защиты, победив Ренато Мойкано, Дастина Порье и дважды Алекса Волкановски.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

