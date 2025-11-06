Де Риддер – об остановке боя с Алленом: «Это было правильное решение. Тренер знает меня лучше, чем я сам»

Ренье де Риддер высказался о поражении Брендану Аллену.

Боец UFC Ренье де Риддер считает правильным решением не выходить на пятый раунд в бою с Бренданом Алленом.

«Это было правильное решение. Тренер знает меня лучше, чем я сам. Он увидел, что я «выключен», и принял правильное решение. Я благодарен ему», – сказал де Риддер.

В главном событии UFC Fight Night 262 в Ванкувере де Риддер проиграл Аллену техническим нокаутом – Ренье не вышел на пятый раунд.

Тренер де Риддера – о снятии бойца с поединка против Аллена: «Существует тонкая грань между «быть жестким» и заботой о здоровье»