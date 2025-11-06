Исраэль Адесанья: «Махачев лучше Хабиба в ударной технике»
Исраэль Адесанья сравнил Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.
Исраэль Адесанья рассказал, в чем Ислам Махачев превосходит Хабиба Нурмагомедова.
«Думаю, Махачев лучше Хабиба в ударной технике. У него более чистая ударная техника», – сказал экс-чемпион UFC Адесанья.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
