Хабиб – об улице имени Махачева в Дагестане: «Село ждет ваших инвестиций»

Хабиб отреагировал на появление в Дагестане улицы имени Махачева.

Хабиб Нурмагомедов пошутил про улицу имени Ислама Махачева в Дагестане.

«Если что, село ждет ваших инвестиций», – написал экс-чемпион UFC.

Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC , который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.

В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»