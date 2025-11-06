Хабиб – об улице имени Махачева в Дагестане: «Село ждет ваших инвестиций»
Хабиб отреагировал на появление в Дагестане улицы имени Махачева.
Хабиб Нурмагомедов пошутил про улицу имени Ислама Махачева в Дагестане.
«Если что, село ждет ваших инвестиций», – написал экс-чемпион UFC.
Титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Махачевым возглавит 322-й номерной турнир UFC, который состоится в ночь на 16 ноября в Нью-Йорке.
В Дагестане появилась улица имени Ислама Махачева: «Это задумка Хабиба. Теперь я и Зубайра Тухугов должны свои улицы отремонтировать»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Хабиба Нурмагомедова
