Царукян – о возможном бое с Хукером: «Контракта пока нет, но все к этому идет»

Арман Царукян высказался о возможном бое с Дэном Хукером.

«Самого контракта на бой нет, но поединок с Дэном Хукером возможен, да. Откуда появились слухи об этом поединке? Я сказал примерно, что подерусь в Катаре, Хукер об этом говорил, и люди потом начали от себя додумывать.

А какое-то издание выпустило инсайдерскую информацию, что я с ним дерусь, и UFC планирует этот бой сделать. Пока точной информации нет, но все к этому идет. Меня спросили, хочу ли я драться с Хукером, и я ответил согласием», – сказал боец легкого веса UFC Арман Царукян .

В последний раз Царукян (22-3) дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева .

Хукер (24-12) в августе прошлого года победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей. В феврале он получил травму руки и перенес операцию.

