Царукян – о Топурии: «Все опасаются меня. Если не хочет драться, пусть оставляет титул»
Арман Царукян призывает Илию Топурию освободить титул UFC.
«Все опасаются меня. У меня всегда было тяжело с соперниками. Если не хочет драться, пусть оставляет титул или переходит в другую весовую категорию.
Он сейчас про бокс говорит, собрался Альвареса и Кроуфорда нокаутировать с одного удара. Пусть занимается боксом, а ММА оставит, мы будем забирать свое», – сказал боец UFC Арман Царукян.
В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.
Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в Катаре 22 ноября (Red Corner MMA)
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
