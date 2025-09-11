2

Царукян – о Топурии: «Все опасаются меня. Если не хочет драться, пусть оставляет титул»

Арман Царукян призывает Илию Топурию освободить титул UFC.

«Все опасаются меня. У меня всегда было тяжело с соперниками. Если не хочет драться, пусть оставляет титул или переходит в другую весовую категорию.

Он сейчас про бокс говорит, собрался Альвареса и Кроуфорда нокаутировать с одного удара. Пусть занимается боксом, а ММА оставит, мы будем забирать свое», – сказал боец UFC Арман Царукян.

В последний раз Царукян дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей. В январе он снялся с титульного боя против Ислама Махачева.

Арман Царукян подерется с Дэном Хукером в Катаре 22 ноября (Red Corner MMA)

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
