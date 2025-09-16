Теренс Кроуфорд: «Флойд был лучшим бойцом в свою эпоху, а я лучший в свою»

Теренс Кроуфорд прокомментировал слова Канело про сравнение с Мэйвезером.

«Это его мнение. Он был в ринге с обоими. Я не зацикливаюсь на этом, Флойд был лучшим бойцом в свою эпоху. А лучший в свою», – сказал абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд .

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.

Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»