2

Сергей Ковалев: «Канело во второй раз промахнулся с соперником. Кроуфорд – красава»

Сергей Ковалев прокомментировал победу Теренса Кроуфорда над Канело.

«Бой смотрел и получил огромное удовольствие от просмотра и результата. Канело во второй раз промахнулся с соперником, первый был Дима Бивол. Кроуфорд – это боксер совсем другого эшелона, нежели Канело.

Я примерно так и представлял результат, но немного переживал за Кроуфорда, что он будет таким же медленным, как был с Мадримовым. Но, к моему большому удивлению, он адаптировался и прижился в этом весе, что безупречно и продемонстрировал в бою против рыжего. Одним словом: «Красава!» – сказал экс-чемпион мира Сергей Ковалев.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.

Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»

