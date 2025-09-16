Бой Кроуфорд – Канело на Netflix просмотрели более 41 млн зрителей. Бой Тайсона и Пола смотрели 108 млн
Бой Кроуфорда с Альваресом на Netflix просмотрели более 41 млн зрителей.
«Более 41 млн зрителей в мире посмотрели бой Канело – Кроуфорд на Netflix, что сделало его самым популярным чемпионским боксерским поединком среди мужчин в этом веке», – сообщили в Netflix.
Бой Майка Тайсона и Джейка Пола в 2024 году в прямом эфире смотрели 108 млн зрителей в мире.
Поединок за титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом прошел в ночь с 13 на 14 сентября на стадионе «Аллегиант» в Лас-Вегасе, штат Невада. Кроуфорд выиграл единогласным решением судей.
Сауль Альварес: «Что доставило мне трудности? Все. Кроуфорд сильнее Мэйвезера»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Netflix
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости