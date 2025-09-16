  • Спортс
  • Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»
0

Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»

Теренс Кроуфорд высказался о сравнениях Илии Топурии с Конором Макгрегором.

«Я даже не знал, кто это, не видел ни одного боя. Он и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором», – сказал абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд.

Кроуфорд победил Сауля Альвареса в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. На поединок американец вышел под песню Canción Del Mariachi, которую часто выбирает Илия Топурия для выступлений в UFC.

Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
