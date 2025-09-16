Теренс Кроуфорд: «Топурия и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором»
Теренс Кроуфорд высказался о сравнениях Илии Топурии с Конором Макгрегором.
«Я даже не знал, кто это, не видел ни одного боя. Он и близко не дотягивает до уровня Макгрегора. Даже не сравнивайте его с Конором», – сказал абсолютный чемпион мира Теренс Кроуфорд.
Кроуфорд победил Сауля Альвареса в главном событии вечера бокса в Лас-Вегасе. На поединок американец вышел под песню Canción Del Mariachi, которую часто выбирает Илия Топурия для выступлений в UFC.
Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости