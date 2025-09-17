  • Спортс
6

Мовсар Евлоев: «Я очень легко победил Лопеса, Аллена и Стерлинга. Если кто-то хочет реванш, то без проблем»

Мовсар Евлоев готов дать реванш ряду бойцов UFC.

«Я очень легко победил Диего Лопеса, Арнольда Аллена и Алджамейна Стерлинга.

Никто ничего не заслуживает, и если кто-то из них захочет снова драться со мной, то не вижу никаких проблем», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.

Напомним, Евлоев победил Стерлинга, Аллена и Лопеса судейскими решениями.

Мовсар Евлоев: «Диего Лопес, давай устроим реванш. Или я могу подраться с Лероном Мерфи»

Диего Лопес: «Мерфи заслуживает титульник, но мне жаль Евлоева. Он все еще непобежден в UFC»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
