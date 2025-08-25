Стерлинг – фанату в соцсетях: «Если вы думаете, что Мовсар нанес мне 100 ударов за три раунда, то вы пьяный или просто хейтер»

Алджамейн Стерлинг возмущен критикой фаната из-за слабых ударов.

В соцсетях Стерлингу написали: «Твои удары нужно считать, как два за один. Их реальный эффект значительно ниже, чем отображает статистика». В ответ Алджамейн вспомнил бой с Евлоевым .

«Если вы думаете, что Мовсар нанес мне 100 ударов за три раунда, то вы пьяный или просто хейтер.

Просто иди и посмотри бой, а потом покажи мне, где, черт возьми, он это сделал. Я подожду», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг .

Напомним, Евлоев победил Стерлинга единогласным решением судей на UFC 310. Мовсар провел в поединке 136 успешных ударов. У Алджамейна – 45.

Вам пришлось бы давать регулярным забастовкам буквально без значения... реально они составляют около 1/2 стоимости значительных ударов в среднем, исходя из того, что я видел от судей

