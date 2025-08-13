Аспиналл считает, что Павлович победит Кортеса-Акосту, а Имавов проиграет Борральо. Прогнозировать победителя боя Чимаев – дю Плесси Том отказался

Том Аспиналл сделал прогноз на ближайшие бои UFC.

«Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев? Понятия не имею.

Майкл Пейдж победит Джареда Каннонира, Сергей Павлович – Вальдо Кортеса-Акосту, Брайан Ортега – Алджамейна Стерлинга.

Нассурдин Имавов – Кайо Борральо? Хороший бой. Борральо заберет.

Диего Лопес победит Джина Силву», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Чимаев и дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в Чикаго. Также в карде состоится бой Пейдж – Каннонир.

Бои Ортега – Стерлинг и Павлович – Кортес-Акоста пройдут 23 августа в Шанхае.

Имавов и Борральо возглавят турнир UFC в Париже, который состоится 6 сентября.

Лопес и Силва подерутся на UFC Noche в ночь на 14 сентября.

