Аспиналл считает, что Павлович победит Кортеса-Акосту, а Имавов проиграет Борральо. Прогнозировать победителя боя Чимаев – дю Плесси Том отказался
«Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев? Понятия не имею.
Майкл Пейдж победит Джареда Каннонира, Сергей Павлович – Вальдо Кортеса-Акосту, Брайан Ортега – Алджамейна Стерлинга.
Нассурдин Имавов – Кайо Борральо? Хороший бой. Борральо заберет.
Диего Лопес победит Джина Силву», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл.
Чимаев и дю Плесси подерутся в ночь на 17 августа в Чикаго. Также в карде состоится бой Пейдж – Каннонир.
Бои Ортега – Стерлинг и Павлович – Кортес-Акоста пройдут 23 августа в Шанхае.
Имавов и Борральо возглавят турнир UFC в Париже, который состоится 6 сентября.
Лопес и Силва подерутся на UFC Noche в ночь на 14 сентября.
