  Стерлинг – о поражении Евлоеву: «Я был в лучшей форме. У меня нет претензий – только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью»
Стерлинг – о поражении Евлоеву: «Я был в лучшей форме. У меня нет претензий – только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью»

Алджамейн Стерлинг отреагировал на упрек фаната в неумении принимать поражения.

«Я проиграл Евлоеву, будучи в лучшей форме. У меня нет претензий – только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью. Есть большая разница. Иначе мне было бы все равно. Жизнь заключается в том, чтобы делать все возможное. Если ты не можешь уважать это, то ты не мужчина, за которым стоит следовать», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.

Напомним, Евлоев победил Стерлинга единогласным решением судей на UFC 310. Мовсар провел в поединке 136 успешных ударов. У Алджамейна – 45.

Алджамейн Стерлинг вошел в топ-5 рейтинга полулегкого веса UFC

Стерлинг – фанату в соцсетях: «Если вы думаете, что Мовсар нанес мне 100 ударов за три раунда, то вы пьяный или просто хейтер»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
