Стерлинг – о поражении Евлоеву: «Я был в лучшей форме. У меня нет претензий – только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью»
Алджамейн Стерлинг отреагировал на упрек фаната в неумении принимать поражения.
«Я проиграл Евлоеву, будучи в лучшей форме. У меня нет претензий – только ощущение, что я выиграл или, как минимум, заслужил ничью. Есть большая разница. Иначе мне было бы все равно. Жизнь заключается в том, чтобы делать все возможное. Если ты не можешь уважать это, то ты не мужчина, за которым стоит следовать», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Алджамейн Стерлинг.
Напомним, Евлоев победил Стерлинга единогласным решением судей на UFC 310. Мовсар провел в поединке 136 успешных ударов. У Алджамейна – 45.
Алджамейн Стерлинг вошел в топ-5 рейтинга полулегкого веса UFC
Стерлинг – фанату в соцсетях: «Если вы думаете, что Мовсар нанес мне 100 ударов за три раунда, то вы пьяный или просто хейтер»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Алджамейна Стерлинга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости