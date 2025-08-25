1

Аскрен – об избиении рестлера сыном Джексона: «Это ужасно. Почему его никто не остановил?»

Бен Аскрен отреагировал на инцидент с сыном Рэмпейджа Джексона.

«Это ужасно. Почему его никто не остановил?» – написал в соцсетях экс-боец UFC Бен Аскрен.

Напомним, Раджа Джексон выбежал на ринг и избил рестлера Стюарта Смита. Причина – «месть» за удар банкой пива по голове.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Рестлер Смит, атакованный сыном Рэмпейджа Джексона, не спал всю ночь и молчал. У него выбито много зубов и сломаны лицевые кости (USA Today)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Бена Аскрена
logoБен Аскрен
logoUFC
logoMMA
рестлинг
logoКуинтон Джексон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Хабиб считает, что у Топурии нет шансов против Царукяна: «Арман сейчас лучший легковес. 80 на 20 – в его пользу»
24сегодня, 06:49
Махачев – об упадке американских бойцов в UFC: «Просто они начали подписывать больше наших ребят. Я на полном серьезе говорю»
23вчера, 18:09
Рэмпейдж Джексон – об инциденте с сыном: «Радже сказали, что он может поквитаться на ринге за удар по голове. Я думал, что это часть шоу, но ошибался и все пошло не так»
5вчера, 16:52
Главные новости
Анкалаев – о возможности поединка с Чимаевым в полутяжелом весе: «Нет проблем. Перейдет, значит перейдет»
сегодня, 18:24
Чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев: «Я с 16 лет играю в Доту»
1сегодня, 18:16
30 августа в Москве состоится турнир Top Dog: Prospect 28. Данила «Гатти» Чижов против Андрея «Ушу Мастера» Ефимова – в главном событии
сегодня, 17:32
Магомед Анкалаев: «Еще два боя, а потом перейду в тяжелый дивизион»
7сегодня, 15:49
Хабиб – о соперниках Махачева в полусреднем весе: «Шавкат, Белал и Маддалена»
10сегодня, 13:57
Сегодня день рождения Леона Эдвардса
6сегодня, 13:12
Хабиб – о Маддалене: «После победы над Эмеевым я понял, что Джек – реальная угроза в полусреднем весе»
1сегодня, 12:41
Дрикус дю Плесси: «Не заблуждайтесь, я не умею проигрывать. Это поражение взорвало во мне желание, которое будет иметь опасные последствия для соперников»
6сегодня, 12:26
Махачев – о поединке Лобова и Тухугова: «Артем просто выходит, ни о чем не думает и зарубается. Для Зубы это точно не легкая прогулка»
3сегодня, 10:07
Хабиб – о том, почему Чимаев не финишировал дю Плесси: «Был план на бой. В поединке за пояс не хочется рисковать»
8сегодня, 09:38
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
сегодня, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22