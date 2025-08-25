Аскрен – об избиении рестлера сыном Джексона: «Это ужасно. Почему его никто не остановил?»

Бен Аскрен отреагировал на инцидент с сыном Рэмпейджа Джексона.

«Это ужасно. Почему его никто не остановил?» – написал в соцсетях экс-боец UFC Бен Аскрен .

Напомним, Раджа Джексон выбежал на ринг и избил рестлера Стюарта Смита. Причина – «месть» за удар банкой пива по голове.

Сын легенды UFC чуть не убил рестлера во время шоу. «Мстил» за удар банкой пива об голову

Рестлер Смит, атакованный сыном Рэмпейджа Джексона, не спал всю ночь и молчал. У него выбито много зубов и сломаны лицевые кости (USA Today)