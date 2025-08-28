Мераб хочет подраться с Яном в декабре – это будет четвертый бой Двалишвили в 2025 году

Мераб Двалишвили хочет подраться с Петром Яном в ноябре или декабре.

«Если выиграю, хочу провести бой уже в декабре. Я попрошу UFC, чтобы мне дали еще один бой в декабре или даже ноябре. Петр Ян – явный претендент. Он этого заслуживает. Я не хочу заставлять его ждать слишком долго», – сказал чемпион UFC Мераб Двалишвили.

Титульный поединок между Двалишвили и Кори Сэндхагеном пройдет в соглавном событии UFC 320. Ивент состоится в ночь с 4 на 5 октября.

Ранее в этом году Мераб дрался дважды – в январе победил решением судей Умара Нурмагомедова, а в июне удушением выиграл у Шона О’Мэлли.

Мераб Двалишвили: «Я нокаутирую Сэндхагена. Прости, Кори, но ты пойдешь спать, малыш»