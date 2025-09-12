0

Ислам Махачев отправится в США за пять недель до боя с Джеком Делла Маддаленой

Ислам Махачев отправится в США за пять недель до боя с Джеком Делла Маддаленой.

Ранее президент UFC Дана Уайт подтвердил, что титульный поединок в полусреднем весе между Джеком Делла Маддаленой и Исламом Махачевым возглавит турнир UFC 322, который состоится в ночь на 16 ноября.

«Подготовка проходит нормально. Первый этап подготовки Ислам прошел в Кисловодске, сейчас проходит второй этап в Дагестане, третий этап - в Дубае, там они проведут месяц вместе с одноклубниками, потому что очень много ребят будет там драться на турнирах PFL и UFC.

Так что следующий этап сборов передвинется туда. А уже последний этап начнется за пять недель до его боя в Нью‑Йорке, отправится в Америку за пять недель», – сказал менеджер Ризван Магомедов.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
