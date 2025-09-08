Байсангур Сусуркаев: «Мечта – превзойти Джона Джонса»

Байсангур Сусуркаев поделился мечтой в ММА.

«Чемпионство – дело времени, не считаю это мечтой. Мечта – превзойти Джона Джонса», – сказал боец UFC Байсангур Сусуркаев .

Байсангур Сусуркаев проведет следующий бой против Эрика Макконико 16 ноября.

Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. На турнире UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом. За четыре дня до дебюта Байсангур победил на «Претендентской серии» Даны Уайта.

Две досрочные победы за четыре дня от бойца из Чечни – так в UFC еще не врывались