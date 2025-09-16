Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом 15 ноября на UFC 322
Роман Копылов проведет следующий бой 15 ноября.
Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом на UFC 322. В главном поединке турнира Ислам Махачев встретится с Джеком Делла Маддаленой.
Копылов проиграл Пауло Косте в соглавном событии UFC 318 20 июля. До этого Копылов выиграл два поединка подряд.
Менеджер Копылова: «Поражение от Косты откинуло Романа от вершин рейтинга года на два»
