Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом 15 ноября на UFC 322

Роман Копылов проведет следующий бой 15 ноября.

Роман Копылов подерется с Грегори Родригесом на UFC 322. В главном поединке турнира Ислам Махачев встретится с Джеком Делла Маддаленой.

Копылов проиграл Пауло Косте в соглавном событии UFC 318 20 июля. До этого Копылов выиграл два поединка подряд.

Менеджер Копылова: «Поражение от Косты откинуло Романа от вершин рейтинга года на два»