Сусуркаев – о трештоке Нолана: «Я ему сказал «Еще раз такое скажешь, убью тебя»
Байсангур Сусуркаев высказался о трештоке Эрика Нолана перед боем.
«Нолан после боя извинился, подошел. Я его время битвы взглядов натянул, и потом после еще раз подошел. Он сидел испуганный. Я ему сказал: «Еще раз такое скажешь, я тебя убью».
И во время боя он испуганный был, но я сильно осторожничал», – сказал боец UFC Байсангур Сусуркаев.
Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. На турнире UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом. За четыре дня до дебюта Байсангур победил на «Претендентской серии» Даны Уайта.
