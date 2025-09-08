Сусуркаев – о трештоке Нолана: «Я ему сказал «Еще раз такое скажешь, убью тебя»

Байсангур Сусуркаев высказался о трештоке Эрика Нолана перед боем.

«Нолан после боя извинился, подошел. Я его время битвы взглядов натянул, и потом после еще раз подошел. Он сидел испуганный. Я ему сказал: «Еще раз такое скажешь, я тебя убью».

И во время боя он испуганный был, но я сильно осторожничал», – сказал боец UFC Байсангур Сусуркаев .

Сусуркаев дебютировал в UFC в ночь на 17 августа. На турнире UFC 319 он победил Эрика Нолана удушающим приемом. За четыре дня до дебюта Байсангур победил на «Претендентской серии» Даны Уайта.

