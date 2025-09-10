Джин Силва: «Терпеть не могу Пауло Косту. Мы бы зарубились на улице»

Джин Силва признался, что ненавидит Пауло Косту.

«Есть такие парни, как Пауло Коста. Он мне просто не нравится. Я его терпеть не могу. Конечно, не могу сказать, что побил бы его. Он намного больше меня, он бы меня сломал. Но если бы это случилось на улице... Тогда да, мы бы зарубились. К черту Пауло Косту », – сказал боец UFC Джин Силва .

Напомним, 14 сентября Силва подерется с Диего Лопесом в главном событии UFC Noche.

