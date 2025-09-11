Пауло Коста: «Жан Силва – карликовый кретин, непослушный ребенок»

Пауло Коста ответил Жану Силве, назвав его .

Жан Силва ранее признался , что ненавидит Пауло Косту.

«Ты карликовый кретин, непослушный ребенок. Ты слишком мал для меня», – написал боец UFC Пауло Коста .

14 сентября Силва подерется с Диего Лопесом в главном событии UFC Noche.

Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»