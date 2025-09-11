Пауло Коста: «Жан Силва – карликовый кретин, непослушный ребенок»
Пауло Коста ответил Жану Силве, назвав его .
Жан Силва ранее признался, что ненавидит Пауло Косту.
«Ты карликовый кретин, непослушный ребенок. Ты слишком мал для меня», – написал боец UFC Пауло Коста.
14 сентября Силва подерется с Диего Лопесом в главном событии UFC Noche.
Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Bloody Elbow
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости