О’Мэлли – о возможном поединке с Ядуном: «Не разговаривал с UFC. Но в этом есть смысл – отличный соперник»

Шон О’Мэлли согласен драться с Суном Ядуном.

«Не знаю, каков план. С моей стороны нет никакой официальной информации, я не разговаривал с UFC...

Тем не менее, Сун кажется отличным соперником. В этом есть смысл. Мне нравится такой поединок. Я здоров», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Ранее появилась информация , что UFC работает над поединком О’Мэлли – Ядун.

