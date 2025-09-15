  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • О’Мэлли – о возможном поединке с Ядуном: «Не разговаривал с UFC. Но в этом есть смысл – отличный соперник»
0

О’Мэлли – о возможном поединке с Ядуном: «Не разговаривал с UFC. Но в этом есть смысл – отличный соперник»

Шон О’Мэлли согласен драться с Суном Ядуном.

«Не знаю, каков план. С моей стороны нет никакой официальной информации, я не разговаривал с UFC...

Тем не менее, Сун кажется отличным соперником. В этом есть смысл. Мне нравится такой поединок. Я здоров», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Ранее появилась информация, что UFC работает над поединком О’Мэлли – Ядун.

О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»

Шон О’Мэлли: «Не вижу никого, кто мог бы победить Чимаева. Он убийца»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
logoСун Ядун
logoMMA
logoШон О'Мэлли
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мераб хочет подраться с Яном в декабре – это будет четвертый бой Двалишвили в 2025 году
1028 августа, 17:22
Шон О’Мэлли: «Я запутался, пытаясь быть похожим на Макгрегора вместо того, чтобы быть собой»
326 августа, 13:19
Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»
1018 августа, 07:11
Главные новости
Машьянов – о смерти Хаттона: «Был безбашенным и грязным боксером из кабака. Жалко человека. Не особо правильный образ жизни вел»
1сегодня, 16:08
Бахрам Муртазалиев: «Канело сам виноват в поражении Кроуфорду. Он был однообразен»
3сегодня, 14:10
Дрозд не поддерживает идею поединка Бивола и Кроуфорда: «Не вижу пересечений между ними в силу разных весовых категорий»
6сегодня, 12:58
Кроуфорд не знал, что выходит на бой с Канело под трек Топурии: «Ну, это хорошо для него»
7сегодня, 11:28
Александр Волкановски: «Многие люди говорили, что Силва очень опасен. Я показал вам, что могу вышвырнуть этих современных бойцов»
13сегодня, 10:21
Канело – в соцсетях: «В боксе все хотят побеждать, но я принимаю поражение со смирением и уроком. Да здравствует Мексика, ублюдки!»
4сегодня, 10:06
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 10:00
Машьянов – о возможном поединке Бивола с Кроуфордом: «Это возможно. Дима бы разобрался с тем Теренсом, которого мы увидели в бою с Канело»
15сегодня, 08:57
Президент WBC Сулейман – о победе Кроуфорда над Канело: «Теренс показал лучшее выступление в жизни и выиграл свой величайший бой»
4сегодня, 07:12
Турки Аль эш-Шейх – после победы Кроуфорда над Канело: «Может ли Давид Бенавидес спуститься во второй средний вес?»
9сегодня, 07:04
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22