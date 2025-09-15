О’Мэлли – о возможном поединке с Ядуном: «Не разговаривал с UFC. Но в этом есть смысл – отличный соперник»
Шон О’Мэлли согласен драться с Суном Ядуном.
«Не знаю, каков план. С моей стороны нет никакой официальной информации, я не разговаривал с UFC...
Тем не менее, Сун кажется отличным соперником. В этом есть смысл. Мне нравится такой поединок. Я здоров», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли.
Ранее появилась информация, что UFC работает над поединком О’Мэлли – Ядун.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Suga Sean O’Malley
