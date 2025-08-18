Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»

Шон О’Мэлли оценил бой Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси.

«Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...

Он похож на большого Хабиба Нурмагомедова или на большого Шугу Шона.

Думаю, что сердце Дрикуса выиграло этот бой. Склоняюсь к тому, что победителя нужно судить по последнему раунду, так что технически я победил Мераба Двалишвили в первом поединке», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

