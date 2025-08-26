Шон О’Мэлли: «Я запутался, пытаясь быть похожим на Макгрегора вместо того, чтобы быть собой»

Шон О’Мэлли рассказал, что пытался подражать Конору Макгрегору.

«Я считал Конора Макгрегора образцом для подражания. Я думал: «Я тоже могу быть настолько уверен в себе».

Я запутался, пытаясь быть похожим на Макгрегора вместо того, чтобы быть собой», – сказал экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли .

О’Мэлли проиграл два последних титульных боя Мерабу Двалишвили.

О’Мэлли хочет провести еще один бой в 2025-м: «Ноябрь или декабрь»