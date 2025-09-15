  • Спортс
Силва – о поражении Лопесу: «Бевые ботаники проиграли трижды подряд. И у всех похожие ошибки»

Джин Силва прокомментировал поражение Диего Лопесу на UFC Noche.

«Ребята, вы правы в одном – боевые ботаники проиграли трижды подряд. И у всех нас похожие ошибки. Я, Борральо и Руффи встретимся, все обсудим и станем лучше», – сказал боец UFC Джин Силва.

Кайо Борральо проиграл Нассурдину Имавову, а Маурисио Руффи – Бенуа Сен-Дени на UFC Paris.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Джина Силвы
