Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Жан Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои
В ночь с 13 на 14 сентября в Сан-Антонио (США) пройдет турнир Noche UFC Fight Night 259, главным событием которого станет бой в полулегком весе между Диего Лопесом (26-7) и Жаном Силвой (16-2).
Други бои турнира:
Роб Фонт (22-8) – Давид Мартинес (12-1)
Рафа Гарсия (17-4) – Джаред Гордон (21-7)
Келвин Гастелум (19-10) – Дастин Штольцфус (16-7)
Сантьяго Луна (6-0) – Куанг Ле (9-2)
Финал The Ultimate Fighter в полусреднем весе: Даниил Донченко (11-2) – Родриго Сезинандо (8-1)
Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Предварительный кард стартует 13 сентября в 22:00, главный кард начнется 14 сентября в 1:00.
Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
