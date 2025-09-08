Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Жан Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои

В ночь с 13 на 14 сентября в Сан-Антонио (США) пройдет турнир Noche UFC Fight Night 259, главным событием которого станет бой в полулегком весе между Диего Лопесом (26-7) и Жаном Силвой (16-2).

Други бои турнира:

Роб Фонт (22-8) – Давид Мартинес (12-1)

Рафа Гарсия (17-4) – Джаред Гордон (21-7)

Келвин Гастелум (19-10) – Дастин Штольцфус (16-7)

Сантьяго Луна (6-0) – Куанг Ле (9-2)

Финал The Ultimate Fighter в полусреднем весе: Даниил Донченко (11-2) – Родриго Сезинандо (8-1)

Прямая трансляция турнира будет доступна на телеканале «Матч! Боец». Предварительный кард стартует 13 сентября в 22:00, главный кард начнется 14 сентября в 1:00.

Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»