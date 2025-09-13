Лопес – о Силве: «Он пытается залезть ко мне в голову, но ничего не выйдет. Знаю, что у меня припасено больше трюков»

Диего Лопес высказался о предстоящем поединке с Джином Силвой.

«Он, конечно, пытается залезть ко мне в голову, но у него ничего не выйдет. Просто не получится. Я знаю, что у меня сильный удар: если попаду, то он упадет – и тогда я зафиксирую сабмишен. Знаю, что могу перевести его на настил, оказаться сверху и задушить.

Знаю, что даже снизу я смогу закончить бой. У меня припасено больше трюков, понимаете? Я не собираюсь боксировать с ним, чтобы доказать, что я лучше в стойке. И не собираюсь идти в партер единственно ради того, чтобы показать свое превосходство в грэпплинге. Нет, я так не мыслю.

Я ничего никому не собираюсь доказывать. Отправлюсь в октагон только ради того, чтобы победить. Вот и все», – сказал боец полулегкого веса UFC Диего Лопес .

Поединок между Лопесом и Джином Силвой пройдет в ночь на 14 сентября и возглавит турнир Noche UFC.

Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC