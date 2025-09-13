Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC.

Поединок в полулегком весе возглавит турнир, который состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Сан-Антонио, штат Техас.

Лопес (26-7) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Александру Волкановски единогласным решением судей в поединке за титул.

Силва (16-2) в апреле победил Брайса Митчелла удушающим приемом. Он идет на серии из пяти досрочных побед.

