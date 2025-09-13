Видео
0

Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC

Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC.

Поединок в полулегком весе возглавит турнир, который состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Сан-Антонио, штат Техас.

Лопес (26-7) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Александру Волкановски единогласным решением судей в поединке за титул.

Силва (16-2) в апреле победил Брайса Митчелла удушающим приемом. Он идет на серии из пяти досрочных побед.

Взвешивание перед Noche UFC: Лопес тяжелее Силвы, Фонт легче Мартинеса и другие

Настоящий пес UFC – безумец из Бразилии задушил соперника, а потом залез на клетку и загавкал

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
logoДиего Лопес
logoUFC Fight Night
logoДжин Силва
logoMMA
полулегкий вес
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джин Силва: «Лопес сам заявил, что может подраться со мной. По сути, Диего расписался на своем гробу. К черту все»
39 августа, 06:47
«Кто угодно, когда угодно и где угодно». Лопес отреагировал на анонс боя с Силвой
325 июня, 10:55
Джин Силва: «UFC не хочет видеть Евлоева чемпионом. Бой с Пико – шанс избавиться от него»
623 мая, 18:10
Главные новости
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
15 минут назад
Уайт – о турнире в Белом доме: «Начну составлять кард в феврале. Конор вполне может в нем оказаться»
110 минут назад
Глава RCC: «Поединок Ковалева и Исмаилова для нас в приоритете. Есть большая вероятность, что в конце года мы этот бой организуем»
1сегодня, 08:50
Вечер бокса в Лас-Вегасе: Канело против Кроуфорда, Уолш подерется с Варгасом и другие бои
13сегодня, 08:20
Noche UFC Fight Night 259: Диего Лопес – Джин Силва, Роб Фонт – Давид Мартинес и другие бои
1сегодня, 08:15
Наойя Иноуэ оказался тяжелее Муроджона Ахмадалиева перед боем в Нагое
сегодня, 08:00
В Омске убит чемпион Европы по боксу Ловари Михайленко
3сегодня, 07:50
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 07:10
Шлеменко – о поражении от Ковалева: «Опять фарт был на его стороне»
35вчера, 18:25
Владислав Ковалев: «Россия – мой второй дом. В UFC я подниму два флага»
15вчера, 18:15
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22