Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC
Диего Лопес и Джин Силва провели финальную битву взглядов перед Noche UFC.
Поединок в полулегком весе возглавит турнир, который состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Сан-Антонио, штат Техас.
Лопес (26-7) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Александру Волкановски единогласным решением судей в поединке за титул.
Силва (16-2) в апреле победил Брайса Митчелла удушающим приемом. Он идет на серии из пяти досрочных побед.
Взвешивание перед Noche UFC: Лопес тяжелее Силвы, Фонт легче Мартинеса и другие
Настоящий пес UFC – безумец из Бразилии задушил соперника, а потом залез на клетку и загавкал
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: UFC Eurasia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости