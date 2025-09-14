Стивенсон – Канело: «В спорте много мягких бойцов, которые боялись драться против сильных соперников. Ты не боишься поставить все. Легенда!»
Шакур Стивенсон похвалил Канело за смелость после поражения Теренсу Кроуфорду.
«Мое уважение Канело. В спорте много мягких бойцов, которые боялись драться против сильных соперников. Приветствую тебя, чемпион. Ты не боишься поставить на кон все. Ты легенда!» – написал в соцсетях чемпион мира по боксу Шакур Стивенсон.
Напомним, Кроуфорд единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды) победил Сауля Альвареса и стал абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе.
Канело – о поражении Кроуфорду: «Старался изо всех сил, но не смог понять его стиль»
Бетербиев – о победе Кроуфорда над Канело: «Войти в историю как первый боксер, ставший абсолютным чемпионом в трех дивизионах – это по-настоящему выдающееся достижение»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шакура Стивенсона
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости