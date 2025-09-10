0

Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои

14 сентября в Нагое (Япония) пройдет боксерский турнир, главным событием которого станет поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе между Наойя Иноуэ (30-0) и Муроджоном Ахмадалиевым (14-1).

Соглавным событием станет бой Юни Такады (16-8-3) и Рюсея Мацумото (6-0) за пояс WBA в минимальном весе. Йошики Такей (11-0) и Кристиан Медина (25-4) подерутся за титул WBO в легчайшем весе.

Остальные бои турнира:

● Юдай Мураками (6-2-1) – Таига Иманага (8-0);

● Эй Го (5-0) – Шунпэй Охата (6-1);

● Тошики Шимомачи (21-1-3) – Хан Сол Ли (9-7);

● Таисей Аяно (2-2) – Юсуке Нава (2-5).

Okko эксклюзивно покажет три титульных поединка. Трансляция на онлайн-платформе начнется в 11:20 по московскому времени.

Okko в прямом эфире покажет бой Наойи Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева 14 сентября

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
