Канело – о поражении Кроуфорду: «Старался изо всех сил, но не смог понять его стиль»

Сауль Альварес восхищен уровнем бокса Теренса Кроуфорда.

«Кроуфорд – отличный боец. Я очень старался победить. Он заслуживает всей похвалы. Я старался изо всех сил, но не смог понять его стиль», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сауль Альварес после поражения в поединке с Теренсом Кроуфордом .

Напомним, бой закончился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды).

