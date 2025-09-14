Канело – о поражении Кроуфорду: «Старался изо всех сил, но не смог понять его стиль»
Сауль Альварес восхищен уровнем бокса Теренса Кроуфорда.
«Кроуфорд – отличный боец. Я очень старался победить. Он заслуживает всей похвалы. Я старался изо всех сил, но не смог понять его стиль», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сауль Альварес после поражения в поединке с Теренсом Кроуфордом.
Напомним, бой закончился победой Кроуфорда единогласным решением судей (116-112, 115-113 – дважды).
Сауль Альварес: «Кроуфорд гораздо сильнее Мейвезера»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал MMAFightingonSBN
