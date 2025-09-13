Наойя Иноуэ оказался тяжелее Муроджона Ахмадалиева перед боем в Нагое

Наойя Иноуэ и Муроджон Ахмадалиев прошли процедуру взвешивания перед боем.

Иноуэ показал на весах 55,2 кг. Вес Ахмадалиева составил 55 кг.

Поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу во втором легчайшем весе состоится 14 сентября и возглавит вечер бокса в Нагое.

Okko эксклюзивно покажет три титульных поединка турнира. Трансляция на онлайн-платформе начнется в 11:20 по московскому времени.

