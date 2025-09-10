  • Спортс
Муроджон Ахмадалиев: «Докажу миру, что вхожу в число лучших. Иноуэ умеет все, как и я. Но ринг покажет – он никогда не врет»

Ахмадалиев считает, что поединок с Иноуэ может закончиться нокаутом.

«У меня наконец-то есть возможность подраться с Иноуэ. Я очень много работал, чтобы оказаться на этом месте. Покажу лучшую версию себя. Чувствую, что нахожусь в лучшей форме в карьере. Могу причинить боль любому своими ударами. Верю в свою силу.

Наойя не исключение. Моя миссия – победить его. И я сделаю все, что в моих силах, чтобы сделать это. У меня есть все навыки, чтобы драться на самом высоком уровне в любом дивизионе.

Докажу миру, что вхожу в число лучших. Иноуэ умеет все, как и я. Но ринг все покажет – он никогда не врет. 

Если кого-то из нас поймают чистым ударом, то будет нокаут. Если мы пойдем в размен – аналогично», – сказал временный чемпион WBA Муроджон Ахмадалиев.

Напомним, поединок Иноуэ и Ахмадалиева за титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе состоится 14 сентября в Японии.

Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои

Okko в прямом эфире покажет бой Наойи Иноуэ и Муроджона Ахмадалиева 14 сентября

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
