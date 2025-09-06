29

Флойд Мейвезер возглавил рейтинг лучших боксеров XXI века от ESPN. Усик – вне топ-3

ESPN представил рейтинг лучших боксеров XXI века.

Список возглавил американец Флойд Мейвезер. На втором месте оказался филиппинец Мэнни Пакьяо, а на третьем – американец Бернард Хопкинс. Четвертым в рейтинге стал украинец Александр Усик.

Полный список лучших боксеров XXI века по версии ESPN доступен здесь. Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Флойд Мейвезер-младший;

2. Мэнни Пакьяо;

3. Бернард Хопкинс;

4. Александр Усик;

5. Сауль Альварес;

6. Андре Уорд;

7. Теренс Кроуфорд;

8. Хуан Мануэль Маркес;

9. Рой Джонс-младший;

10. Наоя Иноуэ.

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
