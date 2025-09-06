Флойд Мейвезер возглавил рейтинг лучших боксеров XXI века от ESPN. Усик – вне топ-3
ESPN представил рейтинг лучших боксеров XXI века.
Список возглавил американец Флойд Мейвезер. На втором месте оказался филиппинец Мэнни Пакьяо, а на третьем – американец Бернард Хопкинс. Четвертым в рейтинге стал украинец Александр Усик.
Полный список лучших боксеров XXI века по версии ESPN доступен здесь. Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Флойд Мейвезер-младший;
2. Мэнни Пакьяо;
3. Бернард Хопкинс;
4. Александр Усик;
5. Сауль Альварес;
6. Андре Уорд;
7. Теренс Кроуфорд;
8. Хуан Мануэль Маркес;
9. Рой Джонс-младший;
10. Наоя Иноуэ.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
