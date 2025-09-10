0

Иноуэ – об Ахмадалиеве: «Единственное, что меня в нем беспокоит – это его физика и мощь»

Наойя Иноуэ назвал сильные стороны Муроджона Ахмадалиева.

«Я точно не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы. Единственное, что меня в нем беспокоит – это его физика и мощь», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Наойя Иноуэ.

Напомним, Иноуэ и Ахмадалиев подерутся 14 сентября в Японии.

Муроджон Ахмадалиев: «Докажу миру, что вхожу в число лучших. Иноуэ умеет все, как и я. Но ринг покажет – он никогда не врет»

Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: FightsATW
Муроджон Ахмадалиев
logoбокс
logoНаойя Иноуэ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рой Джонс – о поединке Канело и Кроуфорда: «У Теренса есть три способа выиграть бой, но у Канело только один, чтобы проиграть»
2сегодня, 11:04
Паркер считает, что Усик избегает его: «Не знаю, почему он это делает. Не думаю, что из-за страха, ведь он дрался со всеми»
3сегодня, 09:37
Джошуа хочет драться с Фьюри: «Надеюсь вмазать Тайсону по голове и поплясать вокруг его мерцающих джебов»
6сегодня, 07:25
Главные новости
Джин Силва: «Терпеть не могу Пауло Косту. Мы бы зарубились на улице»
17 минут назад
Муроджон Ахмадалиев: «Докажу миру, что вхожу в число лучших. Иноуэ умеет все, как и я. Но ринг покажет – он никогда не врет»
1сегодня, 11:52
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ против Ахмадалиева, Такада подерется с Мацумото и другие бои
сегодня, 11:36
Рой Джонс – о поединке Канело и Кроуфорда: «У Теренса есть три способа выиграть бой, но у Канело только один, чтобы проиграть»
2сегодня, 11:04
Коста сослался на позицию UFC по бою с Шарой Буллетом: «Вероятно, он не сможет со мной драться»
3сегодня, 10:21
Паркер считает, что Усик избегает его: «Не знаю, почему он это делает. Не думаю, что из-за страха, ведь он дрался со всеми»
3сегодня, 09:37
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2025
95сегодня, 08:11
Немков – о переговорах с UFC: «Предложенные условия меня не устроили. Мне сказали, что они не заинтересованы в заключении контрактов с русскими бойцами»
17сегодня, 07:50
Джошуа хочет драться с Фьюри: «Надеюсь вмазать Тайсону по голове и поплясать вокруг его мерцающих джебов»
6сегодня, 07:25
Дана Уайт: «В 2026-м начну боксерский проект – что-то похожее на серию претендентов. Буду растить звезд»
1сегодня, 06:51
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22