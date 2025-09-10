Иноуэ – об Ахмадалиеве: «Единственное, что меня в нем беспокоит – это его физика и мощь»

Наойя Иноуэ назвал сильные стороны Муроджона Ахмадалиева.

«Я точно не думаю, что уступаю Ахмадалиеву в плане общей силы. Единственное, что меня в нем беспокоит – это его физика и мощь», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Наойя Иноуэ .

Напомним, Иноуэ и Ахмадалиев подерутся 14 сентября в Японии.

