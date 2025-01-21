Наойя Иноуэ: «Усик заслужил награду «Боксер года»
«Александр Усик – отличный боец, без сомнения. Мы, очевидно, никогда не подеремся, ведь у нас большая разница в весе, поэтому я не сильно задумываюсь о нем. Но да, за прошедший год он заслужил награду «Боксер года».
Что касается рейтинга P4P, то мнения у всех разные. Мое место определяют мои победы», – сказал абсолютный чемпион мира по боксу Наойя Иноуэ.
Напомним, журнал The Ring признал Александра Усика лучшим боксером 2024 года.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: The Ring
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