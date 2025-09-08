  • Спортс
Бенуа Сен-Дени: «Сейчас я снова в деле. Хочу доказать это, подравшись с кем-то вроде Царукяна»

Бенуа Сен-Дени бросил вызов Арману Царукяну.

«Я сам себе создавал проблемы, перестал фокусироваться на боях, но сейчас снова в деле и хочу доказать это, подравшись с кем-то вроде Царукяна, Хукера или Гамрота.

Если матчмейкеры не смогут найти соперника для Гамрота или Царукяна, то я готов», – сказал боец UFC Бенуа Сен-Дени.

Бенуа Сен-Дени задушил Маурисио Руффи во втором раунде на турнире UFC в Париже. Арман Царукян может провести бой с Дэном Хукером в Катаре 22 ноября.

Хукер – о следующем сопернике: «Мне остается Арман. Это тот бой, который я хочу»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
