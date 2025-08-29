Чейл Соннен: «Царукян находится в чистилище ММА. Он не знает, что будет дальше – и это уже наказание»

Чейл Соннен высказался о ситуации вокруг Армана Царукяна.

«Арман находится в чистилище ММА. В UFC не знают, что делать с ним дальше – и поэтому не делают ничего. Все может закончиться хорошо, и он окажется в «раю». Но он может и попасть в «ад». Так или иначе, находиться в такой позиции – это уже наказание.

Чтобы выбраться из этого положения, нужно исправить свою ошибку – тогда тебя простят. И Арман ее исправил. Он провел полноценный тренировочный лагерь, сделал вес и подстраховал титульник. Но даже после этого ему не дали соперника», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен .

Ранее Царукян заявил, что может провести следующий поединок во второй половине осени. В последний раз он дрался в апреле-2024, когда победил Чарльза Оливейру раздельным решением судей.

Чарльз Оливейра: «Царукян должен подраться за пояс. Он заслуживает этого»

Хабиб считает, что у Топурии нет шансов против Царукяна: «Арман сейчас лучший легковес. 80 на 20 – в его пользу»